Минобороны: подготовка к параду Победы в Москве идет по плану

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2 апреля 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

парад Победы в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 2 апреля, заявили, что подготовка к параду Победы в Москве в настоящий момент идет по плану, решений об изменении даты и формата мероприятия нет.

В ведомстве подчеркнули, что участники парада Победы в Москве сейчас проходят подготовку, согласно заранее намеченному плану.

Ранее в Кремле заявили, что в настоящий момент речь о переносе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не идет, однако власти постоянно следят за ситуацией с распространением коронавируса.