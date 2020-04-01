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В Кремле прокомментировали информацию о возможности переноса парада Победы

, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле прокомментировали информацию о возможности переноса парада Победы
День Победы, Kremlin Pool/Global Look Press
В Кремле днем в среду, 1 апреля, прокомментировали информацию о возможном переносе парада Победы в столице России в этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. 
 
Ранее сообщалось, что из-за карантина парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне может быть перенесен.
 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока дата проведения парада в Москве не менялась, никаких иных решений по данному вопросу не принималось. Он также добавил, что ситуация с коронавирусом в стране постоянно мониторится.
ЕТ
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