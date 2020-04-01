В Кремле прокомментировали информацию о возможности переноса парада Победы

В Кремле днем в среду, 1 апреля, прокомментировали информацию о возможном переносе парада Победы в столице России в этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее сообщалось, что из-за карантина парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне может быть перенесен.