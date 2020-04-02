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В Уфе успешно прооперировали пожилую пациентку с подозрением на COVID-19

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Уфе успешно прооперировали пожилую пациентку с подозрением на COVID-19
операция, pixabay.com
В Уфе врачи успешно прооперировали пожилую пациентку с подозрением на коронавирус нового типа. Соответствующую информацию предоставили утром в четверг, 2 апреля, сотрудники минздрава Башкирии.
 
В больницу скорой помощи Уфы на прошлой неделе поступила 60-летняя женщина в тяжелом состоянии. У нее было выявлено острое нарушение мозгового кровообращения, отягощенное подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Был созван консилиум, в рамках которого было принято решение о выполнении тромбоэкстракции.
 
Хирургическое вмешательство прошло успешно. К настоящему моменту результат анализа пациентки на COVID-19 не обнародован.
ЕТ

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