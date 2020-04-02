В Уфе успешно прооперировали пожилую пациентку с подозрением на COVID-19

В больницу скорой помощи Уфы на прошлой неделе поступила 60-летняя женщина в тяжелом состоянии. У нее было выявлено острое нарушение мозгового кровообращения, отягощенное подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Был созван консилиум, в рамках которого было принято решение о выполнении тромбоэкстракции.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. К настоящему моменту результат анализа пациентки на COVID-19 не обнародован.