Потребление на карантине: новые тенденции

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В период карантина потребительский рынок заметно изменился. Некоторые тенденции в этой сфере, как считают эксперты, временны, другие в будущем вполне способны закрепиться.

В докризисный период, 20 лет назад, российский потребитель был склонен к спонтанным покупкам дорогой и брендированной продукции. Сейчас такие склонности исчезают. В условиях дефицита денег необдуманные покупки могут происходить из-за психологической усталости, как награда за пережитый стресс.

Во время карантина есть сектора, в которых наблюдается рост.

«Переход на удаленный формат работы, например, привел к росту онлайн покупок товаров и услуг. Так по мере распространения коронавирусной инфекции в России и ужесточения карантинных мер, продовольственный ритейл все больше уходит в онлайн, а популярность запроса «доставка» в Москве возросла на 40% с 1 по 22 марта 2020 года», - рассказывает эксперт аналитического центра НАФИ Ольга Соколова.

Как отмечает эксперт, несмотря на активное многолетнее развитие формата гипермаркетов, «куда люди выезжали, чтобы купить много и сразу», сегодня спрос сместился в пользу магазинов у дома.

«Очень высока ценность времени, потребитель хочет получить то, что ему нужно, максимально быстро, «здесь и сейчас». Это знают даже торговцы недвижимостью, перспективы продажи квартир зависят и от наличия магазинов у дома. Карантин, думаю, закрепит этот формат», - считает Ольга Соколова.

По мнению эксперта, карантин не изменит недавно наметившийся тренд на выбор продукции с пометкой ЭКО и БИО, в России это тенденция последних лет. Согласно проведенным исследованиям, каждый пятый россиянин считает, что продукция с маркировкой БИО и ЭКО является лучшей. Тренд на экологичность и на здоровый образ жизни, как считает эксперт, во время кризиса может и отступит, но точно не исчезнет.