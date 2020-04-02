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Есть играючи: специалисты предложили методику похудения, не связанную с диетами

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Есть играючи: специалисты предложили методику похудения, не связанную с диетами
Фото: Pixabay

Сотрудники университета Иллинойса (США) предложили инновационную методику похудения. Помочь сбросить лишний вес, если им верить, могут современные девайсы. 

По утверждению специалистов, совсем не обязательно ограничивать себя в еде. Любую диету вполне может заменить… обычный смартфон или планшет.

Методика диетологов из Иллинойса проста и доступна. Они рекомендуют во время еды включать девайс и заниматься параллельно двумя делами: есть и играть в любимую игру.

Как подтвердили многочисленные эксперименты, игра отвлекает от еды и стимулирует выделение гормонов удовольствия, ускоряя чувство сытости. В результате человек съедает гораздо меньше, чем обычно. Сейчас специалисты подбирают наиболее подходящие игры для желающих похудеть.

РК

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