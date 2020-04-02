Андрей Разин предложил провести амнистию в РФ и Белоруссии в связи с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Разин

Отечественный политик и музыкальный продюсер Андрей Разин предложил провести амнистию в России и Белоруссии в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Текст заявления Разина оказался в распоряжении «Аргументов недели».

«Как член Общественной Палаты Союзного государства «Россия-Беларусь», как президент Межрегиональной молодежной общественной организации «Творческий центр «Солнечный круг», обращаюсь к президентам Российской Федерации и Республики Беларусь, а также к Парламентам наших стран.

Мы живем в непростое время, когда, наряду с внешними угрозами, из-за коронавируса ухудшилось социально-экономическое положение наших граждан. В этой связи нашим народам нужно объединиться и проявить гуманизм к своим согражданам. Предлагаю объявить амнистию для лиц в возрасте 60 лет и старше, впервые осужденных за незначительные преступления, а также страдающих хроническими заболеваниями. Иран освободил 85 000 заключенных, США готовят амнистию около 100 000 человек. Во всем мире Россия известна своими гуманитарными миссиями. Так давайте же поможем и нашим гражданам и подарим им надежду на нормальную, здоровую жизнь в это сложное для наших стран время».