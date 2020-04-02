Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 3,5 тыс.

, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 3,5 тыс.
лаборатория, pixabay.com

В четверг, 2 апреля, стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории России превысило 3,5 тысяч человек. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в 76 российских регионах был зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.

В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сегодня утром уточнили, что на данный момент выздоровели 235 человек, 30 пациентов скончались.

ЕТ

Общество

Главный инфекционист ФМБА Никифоров предположил, когда закончится вспышка коронавируса в России

Эксперт оценил, когда в России случится пик заболевания коронавирусом

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Никифоров высказал мнение о сроках завершения вспышки коронавируса в России. По мнению Никифорова, - к лету завершится.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью