В России число случаев заражения коронавирусом превысило 3,5 тыс.

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2 апреля 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

лаборатория, pixabay.com

В четверг, 2 апреля, стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории России превысило 3,5 тысяч человек. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в 76 российских регионах был зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.

В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сегодня утром уточнили, что на данный момент выздоровели 235 человек, 30 пациентов скончались.