Слуцкий назвал важным фактором контакты президентов России и США на фоне пандемии коронавируса

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2 апреля 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Россия в условиях цивилизационной борьбы с пандемией, в принципе, помогает людям просто выжить, будь то иранцы, итальянцы или американцы. Об этом заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Контакты президентов России и США на фоне мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, являются важным фактором, но я бы не стал использовать этот повод для разговоров о возможности моментального потепления в российско-американских отношениях», – сказал парламентарий.

По его словам, Трамп остается заложником внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах, где по-прежнему в игре антироссийская карта.

«Хотя, безусловно, надеюсь, что соответствующие выводы могут быть сделаны», – считает Слуцкий.

Он назвал правильной позицию России, которая «в условиях цивилизационной борьбы с пандемией помогает выжить иранцам, итальянцам или американцам.

«Это важнейшая гуманитарная миссия без расчета на «политический эффект» – отмену санкций или смену тональности во взаимном диалоге. И это, я считаю, самой правильной позицией», – добавил парламентарий.

Ранее Слуцкий назвал обвинения США в наркоторговле в отношении президента Венесуэлы абсурдными.