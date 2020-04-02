На Урале из-за всеобщей самоизоляции скорость интернета упала в разы

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Pixabay

Пользователи в регионах Уральского федерального округа жалуются на плохую скорость интернета и, как следствие, неисполнение провайдером своих обязательств.

Провайдеры, в свою очередь, отмечают, что изменения в работе связаны с массовым карантином, который был объявлен в нескольких регионах. И дело не только в том, что люди сидят дома, а интернет для большинства из них остается отдушиной, но и в том, что многие перешли на удаленную работу.

Пользователи отмечают, что страницы в интернете загружаются медленнее обычного, именно это доставляет определенные неудобства, в первую очередь тем, кто вынужден работать дома.

«Сеть не выдерживает», – объясняют провайдеры.

Ранее провайдеры в Крыму сообщали, что загрузка магистральных сетей возросла до 80%.