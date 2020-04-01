Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Провайдеры в Крыму: Загрузка магистральных сетей возросла до 80%. Абоненты массово пользуются соцсетями

, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]

Провайдеры в Крыму: Загрузка магистральных сетей возросла до 80%. Абоненты массово пользуются соцсетями
Фото: соцсети

Компании, предоставляющие услуги выхода в интернет, отмечают, что трафик сместился – корпоративных подключений единичное количество.

Большинство подключений сейчас это физические лица. Отмечается, что в общем количестве подключений доминируют соединения в социальных сетях.

Один из операторов рассказал «Аргументам недели – Крым», что их абоненты массово пользуются социальными сетями. «Людям нужно общение», - объяснил он происходящее и подтвердил утверждение другого провайдера о росте загрузки магистральных сетей до 80%.

Напомним, что провайдеры начали предоставлять отсрочку оплаты платежей.

ГБ

Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали четыре стадии развития коронавирусной эпидемии: «Эпидпроцесс нарастает»

В Роспотребнадзоре назвали четыре стадии развития коронавирусной эпидемии: «Эпидпроцесс нарастает»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса на территории России. По ее словам, каждая эпидемия имеет четыре фазы развития.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью