Парад Победы могут перенести на 3 сентября – День окончания Второй мировой войны

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2 апреля 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: kremlin.ru

Руководство страны и министерство обороны РФ рассматривают два сценария проведения Парада Победы.

Первый вариант – провести его осенью, приурочив к дате окончания Второй мировой войны. Второй вариант – 9 мая, правда, в этом случае, парад пройдет без зрителей.

Проведение парада по первому сценарию будет полномасштабным и состоится 3 сентября, поскольку накануне Госдума приняла законопроект, согласно которому день воинской славы – окончание Второй мировой войны будет отмечаться не 2 сентября, а третьего.

Сообщается, что есть и третий вариант проведения парада. Он тоже привязан к исторической дате –7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад.