В Барнауле подтвержден COVID-19 у женщины, родившей на днях ребенка

В больницу Барнаула доставлен четвертый зараженный коронавирусом нового типа житель Алтайского края. Согласно последним данным, пациентом является женщина, которая несколько дней назад родила ребенка.

В краевом оперативном штабе уточнили, что положительный результат анализа женщины к настоящему моменту подтвержден государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Новорожденный ребенок в настоящий момент находится под постоянным наблюдением медицинского персонала роддома.