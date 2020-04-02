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В Барнауле подтвержден COVID-19 у женщины, родившей на днях ребенка

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Барнауле подтвержден COVID-19 у женщины, родившей на днях ребенка
лаборатория, pixabay.com
В больницу Барнаула доставлен четвертый зараженный коронавирусом нового типа житель Алтайского края. Согласно последним данным, пациентом является женщина, которая несколько дней назад родила ребенка.
 
В краевом оперативном штабе уточнили, что положительный результат анализа женщины к настоящему моменту подтвержден государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".
 
Новорожденный ребенок в настоящий момент находится под постоянным наблюдением медицинского персонала роддома.
 
Состояние всех четверых пациентов в Алтайском крае оценивается как удовлетворительное. Они госпитализированы.
ЕТ

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