В Норильске сообщили о двух зараженных коронавирусом

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«Мы так же радовались карантину и выходным, а сейчас в каждой семье есть умершие», россиянка, живущая в Италии, взбудоражила Сеть
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2 апреля 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
«Мы так же радовались карантину и выходным, а сейчас в каждой семье есть умершие», россиянка, живущая в Италии, взбудоражила Сеть
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Олег Фочкин
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