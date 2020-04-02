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В Норильске сообщили о двух зараженных коронавирусом

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Норильске сообщили о двух зараженных коронавирусом
анализ крови, pixabay.com
В Норильске на севере Красноярского края выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию утром в четверг, 2 апреля, предоставили в мэрии города.
 
Подчеркивается, что заболевшие коронавирусом нового типа к настоящему моменту изолированы в городской больнице номер 2.
 
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае COVID-19 выявили у двадцати человек, среди которых двое детей. Семь человек сейчас ждут результатов анализов из лаборатории. Кроме того, известно, что от коронавирусной инфекции вылечились четыре пациента.
ЕТ

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