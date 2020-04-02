В Норильске сообщили о двух зараженных коронавирусом

В Норильске на севере Красноярского края выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию утром в четверг, 2 апреля, предоставили в мэрии города.

Подчеркивается, что заболевшие коронавирусом нового типа к настоящему моменту изолированы в городской больнице номер 2.