Главный инфекционист ФМБА Никифоров предположил, когда закончится вспышка коронавируса в России

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2 апреля 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров дает много комментариев по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В одном из комментариев специалист по инфекциям высказал мнение о сроках завершения вспышки коронавируса в России. По мнению Никифорова, завершение вспышки новой вирусной инфекции должно быть к лету. Он убежден, что коронавирус относится к ОРВИ, обычно массовые заболевания ОРВИ затихают к лету.

"Вспышка коронавирусной инфекции кончится к лету. Это точно", - сказал Владимир Никифоров в эфире программы "Док-Ток", которую вел Александр Гордон на Первом канале.

Но специалист отметил, что пик распространения коронавирусной инфекции в России пока не случился, он возможен "как минимум в середине следующей недели". По оценке Никифорова, "это было бы хорошо".

Нерабочую неделю предложено продлить.