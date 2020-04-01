Как москвичи проводят свои карантинные дни​

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1 апреля 2020, 23:47 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Самоизоляция в эти тяжёлые дни – пожалуй, единственный нормальный выход из ситуации. Ведь коронавирусная пандемия затронула не только большую часть земного шара.

Она стремительно распространяется на всю планету. Совсем недавно она появилась и в России. Сейчас мы почти на грани Чрезвычайного Положения. В России уже больше 2000 заражённых. С каждым днём число заболевших лишь только растёт. А про российский уровень здравоохранения уже наслышан каждый. Пока мы ещё не готовы к такой масштабной пандемии. Самоизоляция и карантин уже превратились в норму для всех наших граждан. И кто как проводит эти самые дни самоизоляции – весьма интересная тема для обсуждения.

Стариков всех заперли по домам. Им запрещено выходить даже за продуктами. У пожилых сейчас – наивысший уровень опасности. Пожилые люди – главная цель зловредного вируса. Большая часть людей засела в домах, а некоторые решили уехать подальше от угрозы заражения и переместиться в российскую глубинку.

Выходить на улицу в Москве разрешается лишь только в магазин или при крайней необходимости. Погулять по парку уже никак не получится. Все развлекательные центры и парки закрыты на карантин. Правда изоляция повлекла за собой и всевозможные проблемы, связанные в основном с человеческим отношением друг к другу. Кто-то решил сыграть в «предапокалиптического» героя и покрутить пластинки на всю громкость, кто-то воспользовался моментом и стал делать ремонт, устраивая какофонию по всему дому, а кто-то решил выпить порцию водки или опробовать новые сигареты.

Коронавирусная пандемия привела и к увеличению числа алкоголиков. Сейчас их можно нередко встретить на улицах города, особенно в спальных районах, где полиция появляется не везде. Ведь эти люди ошибочно думают, что любая крепкая выпивка навечно положит конец распространению болезней. Выпил грамм двести – и ни один вирус не страшен… Но так ли это? По мнению аналитиков и врачей, большая порция алкоголя лишь только разрушает иммунитет, и риск заражения увеличивается раза в три. Так что в любом случае, эти алкоголики убивают сами себя. К тому же, очень велик шанс упасть на улице от опьянения, переохладиться, простудиться и привлечь к себе зловредный коронавирус.

Не все соблюдают в этот период нормы морали и приличия. Шум в квартирах у соседей теперь вполне распространённое явление. Многие стали заниматься спортом, поднимать гантели, качаться и прыгать до потолка. Возможно, эти «гимнасты» и правы, но только о тех, кто живёт внизу, они явно не думают. То же можно сказать и про любителей поскандалить. Вирус запер очень многие семьи в четырёх стенах. Сразу же вскрылись ранее незначимые проблемы и всякие недомолвки, которые привели к крикам и воплям на весь дом. Скандалы, интриги и обвинения наполнили семьи наших соотечественников. А ещё пришла и другая беда – равнодушие к бедам остальных. Равнодушие и чёрствость. Люди стали чаще заботиться не друг о друге, а лишь только о себе, совершенно забывая про своих сородичей.