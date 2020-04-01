Частные клиники включились в борьбу с короновирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

1 апреля 2020, 23:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве к борьбе с коронавирусом подключились частные клиники. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин написал в среду в Twitter и на своей персональной страничке в социальной сети «В Контакте».

«В соответствии с поручением президента здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. В эту работу включены как федеральные, так и региональные клиники, в том числе и частные медицинские организации», - написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что это очень сложная и тяжелая работа. «Непростая с точки зрения подготовки персонала, его морального настроя на сложную работу, перестройки самих помещений, логистики передвижения пациентов, оснащения необходимым оборудованием. Тем не менее, такая работа проводится практически круглые сутки. Тысячи людей работают на объектах», - пояснил мэр.

Он отметил, что лечебный корпус №6 городской клинической больницы имени Спасокукоцкого для госпитализации пациентов с коронавирусом планируется открыть в середине апреля. В коронавирусном стационаре больницы будут работать 87 врачей и 135 медицинских сестер. Медики прошли дополнительное обучение. К этой работе были привлечены специалисты инфекционного центра больницы имени Боткина.

Напомним, сегодня для лечения больных с коронавирусной инфекцией в столице развернуты отделения в восьми городских стационарах: медицинский комплекс в Коммунарке, инфекционных клинических больницах № 1 и 2, госпиталь на Шаболовке, детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова (новый перинатальный корпус) и ГКБ № 15 имени О.М. Филатова.

Везде проведена работа по адаптации помещений и обучению персонала.