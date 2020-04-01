В Госдуме оценили предложение о продлении нерабочей недели: «Любой выходной - сильный удар»

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1 апреля 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: сайт Госдумы РФ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой и вице-премьера Татьяны Голиковой о продлении выходной недели.

«Любое продление - серьёзная нагрузка на работодателей, которые уже сейчас бьют тревогу. С другой стороны, есть и работники, которые получали зарплату в конверте. Они понимают, что будут получать минимум, который зафиксирован в трудовом договоре. Если говорить про экономику страны, то любой выходной для неё - сильный удар», - пояснил он RT.

При этом депутат отметил, что в период распространения коронавируса главная задача государства – «из двух зол выбирать меньшее». Нилов добавил, что именно поэтому предлагаются всевозможные решения и вынужденные меры.