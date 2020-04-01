Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и размещение фейковых новостей

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1 апреля 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации на территории страны. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, административная ответственность вводится за нарушение санитарных правил во время режима ЧС или при угрозе распространения опасного заболевания в период карантина.

Кроме того, наказание также последует при невыполнении в установленный срок выданного предписания или требования провести санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Ранее сообщалось, что Госдума 31 марта, приняла на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.