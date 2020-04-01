Прокурор Москвы напомнил ритейлерам о недопустимости скоплений покупателей

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1 апреля 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

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Прокурор столицы Денис Попов предостерег руководителей крупных столичных продуктовых и аптечных сетей о недопустимости нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства столицы.

«Прокуратурой Москвы в ходе мониторинга полноты принимаемых крупнейшими продуктовыми ритейлерами и аптечными сетями противоэпидемических мероприятий выявлены факты неготовности некоторых сетевых торговых и аптечных предприятий к исполнению введенных указом мэра Москвы от 29 марта 2020 года №34-УМ требований социального дистанцирования, являющихся важной и неотложной мерой по предупреждению возможных очагов распространения вирусной инфекции», - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что Денис Попов направил руководителям 14 крупных столичных продуктовых и аптечных сетей предостережения о недопустимости нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Как отметили в ведомстве, должностные лица предупреждены об ответственности за непринятие мер по защите жизни и здоровья людей.

Кроме того, прокурорам административных округов и межрайонным прокурорам столицы поручено обеспечить постоянный мониторинг состояния санитарно-эпидемиологической безопасности на всех торговых и аптечных объектах, при наличии оснований принимать незамедлительные меры по предупреждению нарушений законодательства.