Латвия: если в кране нет воды, то ее «выпили русские»

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1 апреля 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Экс-министр юстиции Латвии Дзинтарс Расначс, фото: соцсети

Экс-министр юстиции Латвии Дзинтарс Расначс, видимо, в своей ненависти к русскоязычным… «поехал головой»: обвинил не титульную нацию Латвии в несоблюдении правил безопасности во время коронавируса.

Нет сомнений, что ярым националистам Латвии коронавирус, увы, не большая помеха! Их мысли «заняты» не благом страны своей, а ненавистью к России. И к русскоязычным Латвии тоже.

В социальных сетях г-н националист написал: «Пока в России не будет ЧП, смотрящие российскую пропаганду по ТВ будут таскаться и плевать на все мероприятия по самоизоляции в Риге. Сегодня была полная детская площадка с неговорящими на латышском подростками и безответственными мамами с детьми».

Ну, нельзя же быть таким неграмотным! В России, указом президента Владимира Владимировича Путина, россияне «ушли» в самоизоляцию на неделю! Кстати, справно выполняют указ! Например, метро пустое, на улице практически народу нет!

А теперь возьмем небольшой городок в Латвии… Руена, например. Вот, как описывает ЧП в данном славном городке ее житель: «Правила все нарушают. Город же маленький. Выпивают много и все собираются вечером у магазина. Нет никакой дистанции между людьми. Что делать? У каждого своя судьба!»

Замечу, что в Руену практически нет русских! Исключительно латыши! Может стоит поднять свое «седалище» националисту и съездить с «проверкой» в городки-хутора Латвии?

А что скажет г-н Рансначс о депутате Сейма Артусе Кайминьше, который с коронавирусом и в подпитии разгуливал по городу Риге? Все СМИ «повеселились» на эту тему. Я не помню, чтобы так о русскоязычном писали!

А сегодня еще один подарок латвийцам! В одном из престижных районов Риги… отключили воду. И даже не сообщили объявлением, как это принято в цивилизованных странах. Люди с ведрами, тазиками, банками выходили набирать питьевую воду из специальной машины, которую пригнали в район. И все это происходит, когда в стране бушует коронавирус!

Если следовать рассуждениям националиста, то получается, что если в кране нет воды, то ее выпили русскоязычные!

Стоит ли теперь удивляться тому, что такие (и подобные) как Расначс славят латышских легионеров СС и ненавидят все (и всех), что связано с Россией!

И это называется демократическое государство. Позор!