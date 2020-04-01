В России состоялась первая онлайн-регистрация брака

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1 апреля 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В России постепенно вводят режим всеобщей изоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире. При этом молодожёны не унывают и находят способ зарегистрировать свои отношения в режиме онлайн.

Одна из пар города Северодвинска провела прямую трансляцию брачной церемонии в Instagram. На торжественном мероприятии удаленно смогли побывать родственники и близкие друзья возлюбленных.

«В прямом эфире за регистрацией брака смотрели десятки человек, в том числе знакомые молодоженов со всей Архангельской области, из Москвы, Санкт-Петербурга, Объединенных Арабских Эмиратов и подруга Екатерины из Соединенных Штатов Америки», - рассказали в ЗАГСе Архангельской области.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минюсту организовать дистанционную регистрацию браков и других событий в загсах.