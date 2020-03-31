Минюст предложил перенести бракосочетания на «после 1 июня»

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31 марта 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Министерство юстиции РФ предложило приостановить государственную регистрацию заключения браков и разводов.

В обращении Минюста к властям регионов предлагается перенести уже назначенные бракосочетания на более поздний срок, как минимум, «после 1 июня 2020 года».

В ведомстве такое предложение объяснили неблагоприятной обстановкой, сложившейся на фоне распространения в стране коронавирусной инфекции.

В Минюсте также добавили, что в исключительных случаях государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц.

Ранее правозащитник прокомментировал решение ужесточить наказание за нарушение карантина.