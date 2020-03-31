Минюст предложил перенести бракосочетания на «после 1 июня»

Министерство юстиции РФ предложило приостановить государственную регистрацию заключения браков и разводов.
В обращении Минюста к властям регионов предлагается перенести уже назначенные бракосочетания на более поздний срок, как минимум, «после 1 июня 2020 года».
В ведомстве такое предложение объяснили неблагоприятной обстановкой, сложившейся на фоне распространения в стране коронавирусной инфекции.
В Минюсте также добавили, что в исключительных случаях государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц.
Ранее правозащитник прокомментировал решение ужесточить наказание за нарушение карантина.