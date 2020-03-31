Правозащитник прокомментировал решение ужесточить наказание за нарушение карантина

Аргументы Недели → Общество 13+

31 марта 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантинного режима. Правозащитник Владимир Комсолев прокомментировал действия российского правительства.

Комсолев считает, что меры, предпринимаемые правительством для защиты россиян от коронавируса, требуют некоторых разъяснений, передаёт Радио Sputnik. «Но есть несколько моментов: каким образом будут выбирать людей, кто будет рассматривать дела об административных правонарушениях? И будут ли смягчающие обстоятельства, например, если человеку срочно нужно было в аптеку», - задался вопросом он. Правозащитник предположил, что в настоящее время вводимые меры являются по большей степени превентивными, чтобы стимулировать людей не выходить на улицу.