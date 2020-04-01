Эксперты предрекли рост цен на йогурты

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1 апреля 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

В ближайшие месяцы цены на молочную продукцию могут подняться на 7-12 процентов. Больше всего это коснется сыра и сливочного масла, как рассказала «Известиям» член Московской торгово-промышленной палаты Марина Петрова.

В Молочном союзе России разъяснили, что поспособствует росту цен на молочную продукцию.

«Подорожание может произойти с теми продуктами, где есть импортные ингредиенты, поскольку у нас упал рубль к валюте. Такие ингредиенты чаще всего есть в йогуртах и фруктовых добавках, которых нет в нашей стране. Кроме того, цена зависит от упаковки. Не вся упаковка производится у нас», - пояснила специалист Людмила Маницкая.