Кузнецова рассказала о дальнейшей судьбе девочки, которая пять лет жила в больнице

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1 апреля 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова рассказала, что девочке, пять лет прожившей в больнице, нашли замещающую семью. «Девочка ещё находится в Центре, но уже совсем скоро у неё появится своя семья, свой дом», - сказала омбудсмен.

Кузнецова отметила, что ребенок до сих пор находится в перинатальном медицинском центре, где жила с рождения. Семья для девочки уже найдена, однако сейчас из-за карантина нет возможности оформить все необходимые бумаги. Документами займутся сразу после снятия ограничений.

«Любящее сердце рядом - лучшее лекарство для каждого ребенка, особенно в любви и внимании сейчас нуждается ребёнок, который всю свою жизнь провёл взаперти», - рассказала омбудсмен.