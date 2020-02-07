Анна Кузнецова: Эвакуация российских детей из Сирии будет продолжена

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7 февраля 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: kremlin.ru

26 российских детей вывезли из тюрем и неподконтрольных государству лагерей в Сирии. Самолет с ними приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в ходе рабочего визита в Сирию вывезла из неподконтрольного государству лагеря «Аль-Холь» в Дамаск 35 российских детей, однако самолет из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву только с 26 детьми, еще девять детей остались в сирийской столице до оформления нужных документов.

По словам Кузнецовой, большинство детей, вернувшихся из Сирии или дожидающихся там документов, в возрасте от шести до восьми лет. Она также отметила, что на следующем этапе будут вывозить с территорий боевых действий уже совсем маленьких детей, рожденных в Сирии. Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что находиться на этих территориях опасно для детской жизни.