В Ставропольском крае подтвердились еще четыре случая заболевания коронавирусом

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1 апреля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

На Ставрополье подтвердились положительные анализы на коронавирус у четырех человек. Таким образом, сейчас в регионе девять заболевших, говорится в сообщении краевого оперативного штаба.

По словам замминистра здравоохранения края Ольги Дроздецкой, один из пациентов ранее полностью выздоровел, его уже выписали из больницы. Между тем, еще у девяти человек предварительно диагностирована коронавирусная инфекция. Их анализы отправлены для подтверждения в Новосибирск.

Ранее сообщалось, что в Чечне скончалась пожилая женщина с коронавирусом, приехавшая из Москвы.