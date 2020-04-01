Столичные полицейские пока не станут задерживать нарушителей режима самоизоляции

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1 апреля 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

В Москве сотрудники правоохранительных органов пока не начнут задерживать людей, которые нарушают объявленный властями города режим обязательной самоизоляции.

Вместо этого полицейские будут проводить с оказавшимися на улице людьми разъяснительную работу. При этом обязанных соблюдать карантин ждут более строгие наказания, вплоть до уголовной ответственности.

«В случае нахождения людей на улице во время самоизоляции сотрудники полиции будут проводить разъяснительную работу, что им надо вернуться домой, разъяснять порядок самоизоляции, введенной в Москве для всех граждан», - передает ТАСС слова собеседника. Отмечается, что если человек откажется отправиться домой, то к нему могут быть применены меры административной ответственности.