В Госдуме оценили идею обязать заболевших COVID-19 вести журнал самочувствия

Аргументы Недели → Общество 13+

1 апреля 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал заявление Михаила Мишустина о том, что все, кто находится на карантине, будут обязаны регулярно писать отчеты о своем самочувствии.

Тумусов признал, что далеко не каждому понравятся подобные меры, потому что никто не хочет писать отчеты. Однако депутат отметил, что в данном случае приоритетным являются не личные интересы, а общественные.

«Эта мера направлена на повышение ответственности тех людей, которые могут потенциально заразить других. Также это поможет в самоорганизации людей, которые относятся к этой категории», - считает он.