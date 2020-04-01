В Госдуме оценили идею обязать заболевших COVID-19 вести журнал самочувствия

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал заявление Михаила Мишустина о том, что все, кто находится на карантине, будут обязаны регулярно писать отчеты о своем самочувствии.
Тумусов признал, что далеко не каждому понравятся подобные меры, потому что никто не хочет писать отчеты. Однако депутат отметил, что в данном случае приоритетным являются не личные интересы, а общественные.
«Эта мера направлена на повышение ответственности тех людей, которые могут потенциально заразить других. Также это поможет в самоорганизации людей, которые относятся к этой категории», - считает он.