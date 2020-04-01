Бастрыкин поручил наградить пермяков, спасших пенсионерку от грабителя

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1 апреля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт СК РФ

В Перми прохожие задержали налетчика, напавшего с ножом на пенсионерку после того, как она сняла в банкомате деньги и направилась в сторону дома.

«Подозреваемый, угрожая ножом, напал на неё, похитил деньги и попытался скрыться, но неравнодушные пермяки вступились за пожилую женщину. Злоумышленник был обезоружен и передан правоохранительным органам», – говорится в сообщении СК России.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Пермскому краю представить в СК все необходимые сведения для награждения мужчин, задержавших злоумышленника.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье СКР возбудил уголовное дело о нарушении режима самоизоляции.