Депутат: Для использования передового опыта в борьбе с коронавирусом нужна политическая воля

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1 апреля 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: сайт Госдума РФ

Член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный считает, что у российской власти есть шанс использовать передовой опыт борьбы с коронавирусом, но для этого необходима политическая воля.

«На мой взгляд, способ предотвращения эпидемии, который использовали в Южной Корее, можно использовать в России. Но он возможен при масштабном тестировании и диагностике больших групп граждан», – рассказал депутат сетевому изданию «Свободная пресса».

По мнению парламентария, власти допустили ряд организационных просчетов. Возможно, по его словам, «сыграло роль наше «авось».

«Конечно, главная проблема – нехватка систем тестирования и диагностики на первом этапе распространения коронавируса. И сейчас с этим, к сожалению, не все хорошо. В итоге пришлось применять чрезвычайные меры», – говорит Куринный.

Депутат также считает, что, по всей видимости, выходные, объявленные из-за коронавируса, продлят.

«Потому что объявлять их на срок меньше инкубационного периода нет совершенно никакого смысла. Я предполагаю, продлят. Хотя бы до необходимых двух недель», – подытожил Куринный.