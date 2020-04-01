Владимир Путин перешел на дистанционный режим работы

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1 апреля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремлевский пул

Президент России Владимир Путин. Фото: Кремлевский пул

Президент России Владимир Путин перешел на удаленную работу. Сегодняшнее совещание с членами правительства пройдет в режиме телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы полностью задействуем технологические возможности для обеспечения дистанционного формата», - пояснил Дмитрий Песков. В ходе сегодняшнего совещания Владимир Путин будет связываться с членами правительства в режиме телеконференции из Ново-Огарево, рассказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее стало известно, что у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Недавно Владимир Путин посещал это медицинское учреждение и здоровался с главврачом за руку. «Президент и его администрация регулярно проходят тестирование, все нормально», - прокомментировал волнение общественности о возможном инфицировании главы государства коронавирусом Дмитрий Песков.