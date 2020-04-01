Проект «Музейная Москва онлайн» сформировал пятерку лучших онлайн коллекций

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1 апреля 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Музей-усадьба «Останкино», фото соцсети

Книгу о лекарствах XVI века и бусы Марины Цветаевой можно увидеть в онлайн-каталогах столичных музеев благодаря интернет-проекту «Музейная Москва онлайн». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект «Музейная Москва онлайн» запущен в 2017 году. Сейчас он объединяет коллекции 36 городских культурных площадок. Посетите виртуальные выставки и изучайте собрания знаменитых музеев прямо из дома. Около 40 тыс. экспонатов уже оцифровано и доступно для всех желающих», - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Онлайн-каталог фондов столичных музеев — совместный проект Департамента культуры и Департамента информационных технологий города Москвы, который был запущен в 2017 году. На портале удобно искать информацию по ключевым словам — стране, автору, дате и материалу.

Среди участников проекта «Музейная Москва онлайн» — Музей моды, музей-усадьба «Останкино», Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Государственный музей обороны Москвы, Центральный выставочный зал «Манеж» и Галерея Ильи Глазунова. Название для проекта выбрали сами москвичи на портале «Активный гражданин».

В связи с распространением коронавирусной инфекции многие учреждения города временно закрыты. Музеи, галереи, библиотеки и культурные центры подготовили обширную онлайн-программу для москвичей. Так, можно побывать на виртуальных экскурсиях, посмотреть выставки, записи концертов и интервью с известными людьми.

А столичный Комитет по туризму вместе с культурными площадками города запустил специальный онлайн-проект #Москвастобой. С его помощью можно ознакомиться с постоянными и временными экспозициями различных музеев онлайн, изучать отдельные картины и узнавать больше об искусстве.