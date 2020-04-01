На Южном Урале стих ажиотаж вокруг продуктов первой необходимости

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1 апреля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Дмитрия Куткина

В регионе упал спрос на продукты питания. В немалой степени этому способствовало своевременное насыщение магазинов продукцией местного производства. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

Челябинские производители готовой продукции отмечают, что рост заказов в марте на 500 процентов практически исчерпал их внутренние запасы сырья.

По подсчетам специалистов в области имеется один миллион тонн зерновых и зернобобовых культур.

- Этого объема хватит для обеспечения потребностей переработки в производстве хлеба и других продуктов вплоть до нового урожая, - подчеркнул министр.

Сейчас все челябинские производители муки, круп, макаронных изделий работают в режиме «24 на 7», чтобы обеспечить поставки не только по заявкам внутри области, но и в другие регионы страны.

По словам министра, за пределы области отгружается и вывозится 80 процентов этой продукции. В другие регионы также поставляются мясо птицы, свинина, мясные изделия и субпродукты.

- Для обеспечения объемов поставок продукции по поступившим заявкам предприятия переработки ведут закупку сырья по рыночным ценам, в частности, закупают фуражное зерно и гречиху, - объяснил чиновник.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев по просьбе руководства областного минсельхоза рассмотрит вопросы снабжения предприятий переработки с точки зрения обеспечения сырьем по ценам сельхозтоваропроизводителей.