Поможет ли гомеопатия в борьбе с коронавирусом?

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1 апреля 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Гомеопатические препараты, фото соцсети

Латвийский инфекционист Уга Думпис официально заявил, что гомеопатические препараты не являются медикаментами, и информация о том, что они помогают в борьбе с коронавирусом – фейк!

По словам специалиста, недопустимо, чтобы во время эпидемии распространялась информация о том, что гомеопатия – эффективное средство для профилактики и лечения острых случаев заболевания. Инфекционист полагает, что на такие случаи должны обращать внимание правоохранительные органы, поскольку это очень серьезно дезинформирует общество.

Несомненно, латвийский врач прав. Но должна же быть профилактика от коронавируса?

Сегодня утром мне раздался звонок от коллеги из Израиля. Речь, конечно, зашла о ситуации с коронавирусом. То, что рассказала приятельница – повергло меня в шок!

«У нас этот вирус не вызывает никакой смертности. А все дело в рецепте! Обязательные компоненты – лимон и бикарбонат! Нужно смешать лимон с бикарбонатом и пить как горячий чай каждый день после обеда. Действия лимона с более горячей пищевой содой немедленно убивает вирус, полностью выводит его из организма. Эти два компонента подщелачивают иммунную систему, так как с наступлением ночи система становится кислой и защитные силы снижаются. Вот почему мы спокойно тут относимся к вирусу. Лично я, каждый день, выпиваю чашку горячей воды с лимоном и небольшим количеством пищевой соли на ночь, так как это, как доказано, полностью убивает вирус».

Рецепт, конечно, необычный, но…

Комментарии председателя правления 2-й больницы Яниса Петрониса: