«Как ни защищай врача, он все равно в группе риска»: биолог объяснила, почему врачи заражаются коронавирусом

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1 апреля 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Facebook

Pixabay

Вчера стало известно, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Многих поразило, что человек, который знает о том, как защититься и использует все меры предосторожности, всё-таки не уберёг себя. Биолог, научный журналист, автор телеграм-канала «Безвольные каменщики» Ирина Якутенко объяснила в своём Facebook, почему врачи – самая уязвимая категория для заражения в любой стране мира.

Согласно статистике, в Китае по состоянию на 4 марта из 78 800 зараженных больше 3 300 (4,2%) были медработниками. В Италии врачи и медсестры/братья составляли к 25 марта 6 205 заболевших из 67 814 (9,2%). В Испании на ту же дату заразившихся медиков было еще больше – 6 500 из 47 600 (13,7%). Первая причина такой заболеваемости проста – невнимательность и усталость. «Например, в Италии из-за коллапса системы здравоохранения не хватает не то что масок, но и самих врачей. Люди работают, пока не свалятся от усталости – в таких условиях неудивительно, что они могут забыть о каких-то мерах предосторожности», – объясняет Якутенко.

Во-вторых, врачи часто работают в условиях превышения допустимой инфекционной дозы. Когда патогенов оказывается слишком много – иммунитет не справляется. «Для каждого заболевания критическое количество частиц, которые должны попасть в организм, чтобы заражение стало практически неизбежным, свое. Для некоторых патогенов, например, ВИЧ или герпеса, это количество высчитано с высокой точностью. Чем выше инфекционная доза, тем тяжелее будет проходить заболевание», –говорится в публикации.

Именно поэтому врачи регулярно заражаются теми инфекциями, от которых лечат. «Вакцину от коронавируса – когда и если её наконец сделают – первыми получат не старики или гипертоники, а врачи и медсестры. И это правильно», – отметила Якутенко.

Ранее стало известно, что на территории Российской Федерации за минувшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно последней информации оперштаба, COVID-19 зафиксирован в 35 регионах.