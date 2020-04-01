В Сочи за взятку через посредника на сотрудника таможни завели уголовное дело

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1 апреля 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора МАПП Адлер Сочинской таможни. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки).

По версии следствия, 14 марта 2020 года подозреваемый получил денежные средства в сумме 20 тысяч рублей от своего знакомого за беспрепятственный пропуск автомобиля «МЕРСЕДЕС БЕНЦ SE220» через Государственную границу в Республику Абхазия в регионе деятельности таможенного поста МАПП Адлер. У указанного транспортного средства нарушен срок временного ввоза для нахождения на территории ЕАЭС, а также был неверный номер в графе «VIN» в свидетельстве о регистрации на транспортное средство. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в машине у подозреваемого была обнаружена часть денежных средств, которые ранее он получил от своего знакомого за указанные действия.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.