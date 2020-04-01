ГКБ им. Спасокукоцкого начнет принимать пациентов с коронавирусом

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1 апреля 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

Лечебный корпус №6 городской клинической больницы имени Спасокукоцкого, фото соцсети

Лечебный корпус №6 городской клинической больницы имени Спасокукоцкого для госпитализации пациентов с коронавирусом планируется открыть 13 апреля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ в клинике.

«В соответствии с поручением президента, здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. В работу включены как федеральные, так и региональные клиники, в том числе и частные медицинские организации. Работа очень сложная, тяжелая, непростая. Непростая с точки зрения подготовки персонала, его морального настроя на сложную работу, перестройки самих помещений, логистики передвижения пациентов, оснащения необходимым оборудованием. Тем не менее такая работа проводится практически круглые сутки. Тысячи людей работают на объектах. Одни из таких объектов - это больница Спасокукоцкого, одна из ведущих московских клиник. Переоборудуют большой корпус, который сможет принять до 450 пациентов», - сказал Собянин.

Главный врач клиники Алексей Погонин доложил, что строительная готовность корпуса составляет 60%, все работы планируется завершить к 13 апреля.

«Строительная готовность сейчас порядка 60%. Работы ведутся на всех этажах здания. Сдача этого объекта - 13 числа», - сказал он.

Мэр отметил, что больница Спасокукоцкого должна быть готова принять пациентов 13 апреля. «7 числа должны быть закончены ремонтные работы все, а 13 - вы готовы принимать пациентов», - сказал Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, в корпусе №6 ГКБ имени Спасокукоцкого проводятся работы по увеличению количества палат путем перепланировки помещений; устанавливают систему подачи кислорода в реанимацию и палаты интенсивной терапии; ведется разделение корпуса на «чистые» и «грязные» зоны, установка дополнительных санпропускников - шлюзов - препятствующих распространению инфекции. В результате число коек в корпусе увеличится на 45%.