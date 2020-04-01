В ночь на 2 апреля в Крыму будет введен карантин

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1 апреля 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Крыминформ

Ласточкино гнездо, pixabay.com

Сегодня утром стало известно, что власти Крыма в ночь на четверг, 2 апреля, введут на территории полуострова карантин из-за ситуации со стремительным распространением коронавируса нового типа.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что с 00.00 четверга на полуострове будут введены карантинные мероприятия, чтобы купировать ситуацию.

Отмечается, в частности, что на Крымском мосту будет выставлен блокпост и организован стопроцентный досмотр всего автомобильного транспорта.

Аксенов уточнил, что документы об установлении карантина будут опубликованы в течение сегодняшнего дня.