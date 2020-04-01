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У первого умершего в Пермском крае пациента с коронавирусом была онкология

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У первого умершего в Пермском крае пациента с коронавирусом была онкология
капельница, pixabay.com
Первый человек с подтвержденным коронавирусом, который скончался в Пермском крае, страдал от онкологического заболевания в последней стадии. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
 
Мужчина скончался накануне поздно вечером. В последние дни он находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.
 
Согласно последней информации регионального минздрава, на утро среды, 1 апреля, в Пермском крае выявлено 12 зараженных коронавирусной инфекцией, еще 58 пациентов с подозрением на наличие коронавируса нового типа находятся в стационаре.
ЕТ
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