Жительница Югры предстанет перед судом из-за шутки о прибывшей из Испании больной подруге

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа предстанет перед судом из-за неудачной шутки о своей подруге, которая недавно якобы вернулась на родину из Испании и почувствовала недомогание.

В региональном управлении МВД уточнили, что ранее в полицию Нижневартовска поступил звонок от женщины, которая заявила, что к ней приехала подруга из Сургута, вернувшаяся несколько дней назад из Испании. Гражданка уточнила, что ее гостья "чувствует себя плохо".

Полицейские незамедлительно осознали важность ситуации и установили координаты звонившей. Впоследствии выяснилось, что в дежурную часть обратилась 32-летняя неработающая жительница поселка Излучинск, которая в момент "розыгрыша" была пьяна. Теперь она предстанет перед судом.