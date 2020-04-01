Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек

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1 апреля 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

mosday.ru

В столице выписали из больницы еще 45 выздоровевших от коронавируса, количество выздоровевших увеличилось до 115 человек. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших людей в Москве быстро увеличивается. За прошедшие стуки в Москве еще 45 человек с подтвержденным ранее диагнозом «коронавирус» полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 115 выздоровевших. Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться», - сказала Анастасия Ракова.

Она добавила, что все выписавшиеся из стационаров пациенты чувствуют себя хорошо.