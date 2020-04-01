Челябинскую область окольцевали полицейскими постами

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1 апреля 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

На границах Челябинской области со стороны Башкортостана, Свердловской, Курганской и Оренбургской областей выставили посты ДПС.

Сообщается, что сотрудники полиции проводят профилактические беседы с теми, кто въезжает на территорию региона, дают рекомендации для возвращения в свои регионы, а тем, кто возвращается домой, напоминают о соблюдении режима самоизоляции.

31 марта в области введен режим всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса, соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске из-за коронавируса появились нелегальные детские сады.