Челябинскую область окольцевали полицейскими постами

На границах Челябинской области со стороны Башкортостана, Свердловской, Курганской и Оренбургской областей выставили посты ДПС.
Сообщается, что сотрудники полиции проводят профилактические беседы с теми, кто въезжает на территорию региона, дают рекомендации для возвращения в свои регионы, а тем, кто возвращается домой, напоминают о соблюдении режима самоизоляции.
31 марта в области введен режим всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса, соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске из-за коронавируса появились нелегальные детские сады.