Окулисты советуют во время карантина выбирать очки, а не линзы

Аргументы Недели → Общество 13+

1 апреля 2020, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Офтальмолог из Великобритании Сабина Шах-Десаи посоветовала на время пандемии коронавируса использовать для улучшения зрения очки, а не контактные линзы. Она напомнила, что COVID-19 передаётся воздушно-капельным путем.

Шах-Десаи объяснила, что очки действуют как своеобразная защита от вируса, тогда как линзы напротив повышают риск заражения, передаёт Мир24. «Проблема с контактными линзами возникает, если люди не вымыли руки должным образом, а затем вставили контактные линзы или протерли глаза, потому что линзы вызвали у них зуд или боль. Более того, если у вас появились симптомы коронавируса, замените линзы на очки», - отметила офтальмолог. Она добавила, что очки нужно мыть с мыльным раствором каждый раз после того, как они полежали на твердой поверхности.