Как недельные выходные скажутся на женской красоте

Аргументы Недели → Здоровье 13+

1 апреля 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Неделя в изоляции может заметно сказаться на состоянии кожи, считает врач-дерматовенеролог Алексей Едемский. Специалист рассказал, каким образом продолжительные выходные смогут отразиться на лице.

Специалист объяснил, что у девушек появилась возможность не использовать декоративную косметику, что дает возможность эффективно позаботиться о коже лица. Врач посоветовал не очищать кожу слишком агрессивно, чтобы не нарушать естественный жировой слой, передает Радио Sputnik.

«Скрабы повреждают кожу и могут сделать ее более чувствительной. После таких травмирующих процедур может появиться аллергия и, в крайнем случае, воспалительные элементы. Отсутствие косметики поможет избежать негативных реакций на коже», - добавил специалист. Он отметил, что данную процедуру можно совмещать с применением увлажняющих масок. Также Едемский рекомендовал чаще проветривать помещение, чтобы кожа не страдала от нехватки кислорода.