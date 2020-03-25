В Госдуме оценили решение Путина устроить россиянам длинные выходные

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25 марта 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич оценил решение президента России Владимира Путина объявить всю следующую неделю нерабочей.

Депутат заявил, что с точки зрения эпидемиологии такие меры позволят минимизировать риски заражения по всей стране. В пример Менделевич привел Италию, где власти не успели вовремя среагировать на угрозу.

«С точки зрения эпидемиологии, объявленная президентом выходная неделя позволит принять предполагаемый в ближайшее время массированный удар вируса... В Италии пошла лавина именно из-за упущенных первых недель, и далее уже разразился пик заболевания», - считает депутат.