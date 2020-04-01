«Хотим лечить, но нечем», врач кубанской больницы рассказала о катастрофической нехватке средств защиты и оборудования

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1 апреля 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

Обратившаяся в штаб правовой помощи «Агоры» врач-реаниматолог ЦРБ города Темрюк Краснодарского края рассказала, что из средств защиты в арсенале у сотрудников есть лишь небольшое количество масок и 3 противочумных костюма, хотя половине из них уже за 60 – они сами находятся в группе риска.

При этом пациентов с подозрением никак не изолируют и не знают, чем лечить в случае подтверждения диагноза – на весь район имеется лишь 2 аппарата ИВЛ. Сейчас в регионе 17 зараженных, сообщает канал "Readovka".

А ведь больниц с подобным уровнем подготовки в России тысячи, и даже в столице у медиков нет ни тестов на коронавирус, ни необходимых средств защиты в нужном количестве. Что касается аппаратов ИВЛ, то их в России всего 29 штук на 100 тысяч человек и они сосредоточенны в основном в столице и крупных городах, в регионах даже в клиниках их всего по 2-3 штуки на всю больницу.