В городе Набережные Челны с завтрашнего дня ограничивают движение транспорта

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31 марта 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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В городе Набережные Челны с 7 утра 1апреля ограничат выезды и въезды транспорта. Это связано с распространением коронавируса.

Известно, что передвигаться по городу смогут лишь те, кто по долгу службы трудится. Предприятия, которые будут работать, должны подготовить справки сотрудникам с указанием времени их работы и телефонов отделов кадров. В администрации призвали жителей с пониманием отнести к подобным мерам.

В Татарстане зарегистрировали 19 случаев заболевания коронавирусом нового типа, без учета пассажиров лайнера Diamond Princess, доставленных на карантин в Казань в феврале. Также два пациента уже выздоровели.

Ранее экономист Михаил Хазин отметил взаимосвязь падения рубля как с ситуацией на нефтяном рынке, так и с пандемией коронавируса.