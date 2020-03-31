Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В городе Набережные Челны с завтрашнего дня ограничивают движение транспорта

, 20:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В городе Набережные Челны с завтрашнего дня ограничивают движение транспорта
pixabay.com

В городе Набережные Челны с 7 утра 1апреля ограничат выезды и въезды транспорта. Это связано с распространением коронавируса.

Известно, что передвигаться по городу смогут лишь те, кто по долгу службы трудится. Предприятия, которые будут работать, должны подготовить справки сотрудникам с указанием времени их работы и телефонов отделов кадров. В администрации призвали жителей с пониманием отнести к подобным мерам.

В Татарстане зарегистрировали 19 случаев заболевания коронавирусом нового типа, без учета пассажиров лайнера Diamond Princess, доставленных на карантин в Казань в феврале. Также два пациента уже выздоровели.

Ранее экономист Михаил Хазин отметил взаимосвязь падения рубля как с ситуацией на нефтяном рынке, так и с пандемией коронавируса.

ЕЧ

Жаркое из блогов

Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что выиграла спор у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Предприятие посчитало, что цены на газ, который поставляли по Ямальскому контракту, были завышенными. Суд стал на его сторону, и теперь «Газпром» должен выплатить $1,5 млрд, заявила компания. В «Газпроме» считают преждевременным оценивать сумму выплат.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью