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Экономист: к уровню 60 рублей за доллар мы вряд ли вернёмся

, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Экономист: к уровню 60 рублей за доллар мы вряд ли вернёмся
Фото: pixabay.com

Экономист Михаил Хазин отметил взаимосвязь падения рубля как с ситуацией на нефтяном рынке, так и с пандемией коронавируса. Он пояснил, что ослабление рубля вызвано, в первую очередь, падением нефти, которое в свою очередь, связано с коронавирусом.

Эксперт считает, что рубль частично оправится после падения. Но к уровню 60 рублей за доллар мы, скорее всего, не вернёмся.

"Вообще говоря, сейчас паника на рынках, а когда это происходит, то говорить о стоимости нефти и валютных курсах бессмысленно. Поэтому к вопросу нужно вернуться приблизительно через месяц", - заключил экономист.

АГ

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