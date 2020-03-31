Экономист: к уровню 60 рублей за доллар мы вряд ли вернёмся

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31 марта 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Экономист Михаил Хазин отметил взаимосвязь падения рубля как с ситуацией на нефтяном рынке, так и с пандемией коронавируса. Он пояснил, что ослабление рубля вызвано, в первую очередь, падением нефти, которое в свою очередь, связано с коронавирусом.

Эксперт считает, что рубль частично оправится после падения. Но к уровню 60 рублей за доллар мы, скорее всего, не вернёмся.

"Вообще говоря, сейчас паника на рынках, а когда это происходит, то говорить о стоимости нефти и валютных курсах бессмысленно. Поэтому к вопросу нужно вернуться приблизительно через месяц", - заключил экономист.