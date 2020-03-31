Власти Майкопа приняли решение приостановить работу общественного транспорта

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31 марта 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт администрации Майкопа

С 1 апреля в столице Адыгеи будет полностью прекращено движение общественного транспорта – троллейбусов, автобусов и маршрутных такси.

В администрации города сообщили, что ограничение будет действовать до особого распоряжения, и введено для того, чтобы минимизировать риски заражения жителей муниципалитета коронавирусной инфекцией.

«Руководителям предприятий и организаций, чья деятельность в период пандемии продолжается, необходимо обеспечить подвоз сотрудников к месту работы и обратно со строгим соблюдением всех профилактических мер – проведение регулярной дезинфекции и использование средств защиты», – говорится в сообщении.

По данным Минздрава Адыгеи, в республике четыре подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Адыгее и Краснодарском крае временно закрыли все мечети из-за угрозы распространения коронавируса.