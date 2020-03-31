Власти Майкопа приняли решение приостановить работу общественного транспорта

С 1 апреля в столице Адыгеи будет полностью прекращено движение общественного транспорта – троллейбусов, автобусов и маршрутных такси.
В администрации города сообщили, что ограничение будет действовать до особого распоряжения, и введено для того, чтобы минимизировать риски заражения жителей муниципалитета коронавирусной инфекцией.
«Руководителям предприятий и организаций, чья деятельность в период пандемии продолжается, необходимо обеспечить подвоз сотрудников к месту работы и обратно со строгим соблюдением всех профилактических мер – проведение регулярной дезинфекции и использование средств защиты», – говорится в сообщении.
По данным Минздрава Адыгеи, в республике четыре подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Адыгее и Краснодарском крае временно закрыли все мечети из-за угрозы распространения коронавируса.